Focus del venerdì: la servitù di passaggio non si estingue facilmente in condominio di Rosario Dolce

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il rapporto tra alcuni fondi in cui sorgono dei condomìni negli edifici e un fondo privato per garantire l'accesso ad entrambi è oggetto di una diatriba rispetto la portata di una reciproca servitù di passaggio anche con mezzi, altrimenti detta «servitù di passo carrabile».

La vicenda processuale

Nello specifico la Corte di appello romana (con sentenza 5400 del 28 luglio 2023) definisce un caso in cui la originaria dedotta servitù – che si concretizzava con un peso in favore del fondo dominante (costituito, per l'appunto, dal passaggio di autovetture) – si era, nel corso del tempo, “persa” a causa dell'introduzione di un cancello automatico dai parte dei condòmini del fondo servente, che privava il fondo dominante di esercitare in egual modo il citato diritto di passo (anche con mezzi).

La sentenza di primo grado, a tal riguardo, aveva statuito la prescrizione della servitù per mancato uso ventennale, a norma dell'articolo 1073 Codice civile (a mente del quale: «La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni». Il giudice del gravame, tuttavia, ha ribaltato l'esito del giudizio, evidenziando – e qui presupponendo la cronistoria dei fatti raccolta nel processo - che il decidente di prime cure non aveva valorizzato alcuni elementi discretivi, tali da incidere sulla portata del diritto reale minore, come quello collegato all'uso diverso, cioè tramite un passaggio effettuato mediante ciclomotori o semplici pedoni.

L'uso diverso o parziale della servitù

In effetti, come espressamente previsto dall'articolo 1075 Codice civile, l'uso diverso o parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità goduta rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente (Cassazione 20462 del 23 settembre 2009; Cassazione 4794 del 25 febbraio 2008 ).

La Corte capitolina, quindi, pur ritenendo che la “servitù di passo carrabile” sia qualcosa di diverso da quella di “passaggio pedonale” per la maggiore ampiezza del suo contenuto - che condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa anche l'ulteriore esigenza di trasporto con mezzi di persone e cose, da e verso il fondo dominante- ha stabilito che il permanente esercizio del passaggio sulla strada in oggetto con biciclette e motorini è tale da non permettere di ritenere estinta la servitù stessa propria del “passo carrabile”.

Conclusioni

Infatti, in adesione all'interpretazione di legittimità – così chiosa il provvedimento - le modalità di utilizzazione del fondo servente possono essere distinte in modalità essenziali e modalità estrinseche, di cui solo le prime incidono o si riflettono sull'utilitas della servitù , in quanto integrano il vantaggio conferito dal titolo al fondo dominante, mentre le seconde, consistendo in elementi meramente accessori, non influenti sul contenuto della servitù, non incidono sull'utilitas (Cassazione 20549 del 30 luglio 2019).