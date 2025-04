Fotovoltaico e vincoli paesaggistici: nessun diniego se non c’è disturbo visivo

Con la sentenza 2808 del 2 aprile 2025, il Consiglio di Stato ha affrontato l’importante tema del rapporto tra tutela paesaggistica e installazione di impianti fotovoltaici, fornendo rilevanti principi interpretativi per le amministrazioni.

I fatti

Il caso riguardava il diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dal Comune di Firenze per l’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio ubicato in area vincolata protetta (per estrema vicinanza alle ville medicee), avvenuto con la seguente motivazione...