Evento Federcostruzioni, al centro innovazione, sostenibilità e strategie

Efficientamento energetico, economia circolare e competitività delle filiere nazionali del comparto costruzioni è stato il tema dell’evento organizzato da Federcostruzioni in occasione della Giornata del Made in Italy, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Federcostruzioni - comunica una nota - è cresciuta negli ultimi anni fino a riunire 17 categorie produttive, coprendo settori che spaziano dalle costruzioni ai materiali, dalle tecnologie alla progettazione, fino ai servizi ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi