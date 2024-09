I consumi idrici si contestano solo con l’impugnazione della delibera che approva il bilancio

Il condòmino che intende contestare i consumi idrici addebitati dal condominio deve impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio. È inammissibile la contestazione con l’azione di accertamento negativo del credito, in quanto in questo caso si eluderebbe il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 1137 del Codice civile per l’impugnazione delle delibere illegittime, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della stessa...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi