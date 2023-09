I mercoledì della privacy: la base giuridica della videosorveglianza, tra legge e legittimo interesse di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal advice

Per comprendere quale finalità di trattamento consente di installare le telecamere condominiali si deve far riferimento al «legittimo interesse del titolare»

Il Regolamento Ue 679/16 impone al titolare del trattamento (quindi al condominio inteso come l’insieme dei condòmini co-titolari del trattamento dati), la valutazione sulla base giuridica più idonea rispetto al trattamento che si intende effettuare, affinché quest’ultimo sia lecito e legittimo. Sul punto, ci viene in aiuto l’articolo 6 del Gdpr che ne distingue le varie tipologie. La base giuridica deve essere indicata all’interno dell’informativa rivolta agli interessati ex articolo 13 e 14 del Regolamento, va documentata per tener fede al principio di accountability e, infine, deve essere indicata anche nel registro delle attività di trattamento.

Menzionate queste necessarie premesse, occorre ora domandarci quale possa essere la base giuridica che consente al condominio di installare un impianto di videosorveglianza che riprenda aree comuni.

Il riferimento codicistico

L’articolo 1122 ter, Codice civile, va a disciplinare proprio l’installazione delle telecamere condominiali, dettando nello specifico che: «Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».

L’indicazione codicistica rende lecita l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, dunque. Ma questa indicazione normativa possiamo asserire con certezza che possa assicurare la base giuridica per effettuare tutti i trattamenti annessi e connessi all’installazione di un impianto di videosorveglianza? Innanzi tutto, possono esservi varie tipologie di impianti e di modalità di utilizzo degli stessi. Occorre infatti determinare quale possa essere la finalità del trattamento che il condominio intende perseguire.

Gli obblighi legali nel Gdpr

Esaminando l’articolo 6 del regolamento Ue 16/679, troviamo che la terza tra le basi giuridiche indicate nella norma è denominata “Obblighi legali”. Affinché questa possa essere configurabile è richiesta la soddisfazione di quattro condizioni:

1) deve trattarsi di un obbligo normativo definito dalla legge europea o nazionale di uno Stato membro a cui è soggetto il titolare del trattamento (sul punto, secondo l’articolo 2-ter del Dlgs 196/2003 o Codice privacy, può trattarsi solo di norme di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento);

2) tali norme devono stabilire un obbligo imperativo di trattamento dei dati personali, che sia sufficientemente chiaro e preciso;

3) devono almeno definire le finalità del trattamento che si intende effettuare;

4) infine, deve trattarsi di un obbligo imposto al titolare del trattamento e non agli interessati.

I trattamenti da considerare

Ebbene, l’articolo 1122 ter Codice civile sopra menzionato determina la possibilità di installare l’impianto ma non va a specificare quali sono le finalità consentite (punto 3 dell’articolo 6 Gdpr). Da ciò si deduce che la norma in questione, così come scritta, di per sé non consente di inquadrare come base giuridica quella “legale” per i trattamenti connessi all’installazione degli impianti di videosorveglianza. Per giunta, i trattamenti da prendere in considerazione quando si tratta di impianti di videosorveglianza sono molteplici: dalla registrazione (se prevista), alla visione, alla estrapolazione, alla conservazione e archiviazione, fino ad arrivare alla cancellazione/distruzione.

Nessuno di questi trattamenti è menzionato nella norma, né ivi si riportano le possibili finalità collegate all’installazione consentita quali, ad esempio: la prevenzione di eventi criminosi, il monitoraggio delle aree comuni e o su proprietà private per raccogliere prove in caso di eventi criminosi già verificatisi su aree comuni o su proprietà private, il controllo sulla raccolta differenziata per pregresse sanzioni, la violazione del Regolamento condominiale e altro.

Il legittimo interesse

Per comprendere quindi quale trattamento è consentito e, ancor prima, quale finalità di trattamento consente di installare le telecamere condominiali, si deve necessariamente far riferimento ad altra base giuridica, precisamente quella che rinveniamo al punto 5 dell’articolo 6 Gdpr, ovvero il «legittimo interesse del titolare», che consente un trattamento quando sia prevalente rispetto a quello del titolare o di terzi.

In questo caso, la liceità del trattamento si ha quando questisia necessario al perseguimento della finalità del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

Le linee guida per l’installazione di telecamere in condominio

La necessità prevista come elemento fondante per la liceità del trattamento effettuato secondo il legittimo interesse, la si rinviene nelle Linee Guida 3/2029 pubblicate a gennaio 2020 dall’European Data Protection Board (Edpb), nelle quali si evidenzia come la videosorveglianza in ambito condominiale va intesa come estrema ratio, legittima quando si verificano le due condizioni dettate dalle stesse: necessità (non vi sono mezzi meno invasivi della riservatezza che possono garantire lo stesso risultato della videosorveglianza) e attualità (si devono essere verificati proprio in quel condominio uno o più eventi lesivi del patrimonio comune o privato o della sicurezza dei condòmini e delle loro famiglie).

La base giuridica del legittimo interesse anche quando applicata ai trattamenti connessi alla videosorveglianza, quindi, prevede espressamente un test comparativo tra gli interessi delle parti in causa, che sono da un lato il titolare condominio, dall’altro gli interessati.