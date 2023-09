I mercoledì della privacy: la videosorveglianza condominiale e le responsabilità dell’amministratore di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal advice

Sul sito del Garante sono specificati gli adempimenti e c'è anche una bozza del verbale dell'assemblea che approva l'installazione e la manutenzione dell'impianto

Grazie all'intervento consultivo del Garante per la protezione dei dati personali, la riforma del condominio datata 2012 ha determinato la legittimità dell’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, andando anche a specificare il quorum necessario per adottare la relativa deliberazione assembleare. L'introduzione dell'articolo 1136, comma 2, Codice civile ha stabilito come le deliberazioni concernenti l’installazione di impianti di videosorveglianza possano essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Come redigere il verbale di assemblea

Il Codice civile ha dunque sancito il potere dell’assemblea di deliberare di introdurre questi strumenti volti a garantire i beni comuni ed individuali, ma anche l’incolumità degli stessi condòmini. Nulla dice però il Codice civile in relazione a come deve essere redatto il verbale di assemblea. Sotto questo aspetto è allora intervenuto il Garante nazionale, il quale sul proprio sito mette anche a disposizione un modello di verbale assembleare.

Certamente, il primo degli aspetti che devono essere valutati riguardano la finalità del trattamento, che deve essere ben specificata e deve riguardare la tutela delle persone e dei beni comuni, pena l'invalidità della delibera anche laddove fosse stata approvata con la maggioranza di legge.Nel verbale andranno anche specificate le nomine dei soggetti addetti al trattamento o responsabili di questo. In particolare, andrà data menzione di chi potrà visionare le immagini e di chi potrà estrapolarle in caso di necessità. Di norma si tratta del medesimo soggetto che è incaricato della manutenzione dell'impianto stesso.

I compiti dell'amministratore

Compito dell'amministratore di condominio, una volta adottata la relativa deliberazione assembleare, è quello di mettere in opera tutte le cautele fisiche ed analogiche previste dal Provvedimento generale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010. Così, in primis, occorrerà affiggere un cartello informativo in un luogo visibile anche di notte e aperto al pubblico, posto prima dell'area inquadrata dalle telecamere. (Il cartello, un cui modello è disponibile anch'esso sul sito del Garante privacy, ha normalmente il disegno di una telecamera e che contiene un’informativa semplificata nella quale è specificata la finalità del trattamento, vi è il rimando all'informativa completa possibilmente in modalità telematica immediata (ad esempio QR CODE o, al limite, sito dove poterla scaricare), sono riportati i dati del titolare e del responsabile del trattamento, vi è anche una succinta indicazione dei diritti dell'interessato.

L'informativa completa integra il cartello andando ad indicare le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 Regolamento Ue 16/679 in maniera circostanziata, illustrando anche l’eventuale scelta di provvedere alla conservazione delle immagini e i tempi di questa (consentita, generalmente, per un periodo non superiore ai 7 giorni, e 24/48 ore in caso di presenza di dipendente – portiere e da effettuarsi preferibilmente con sistema di sovrascrittura automatico). Tutte queste informazioni è il caso che vengano però predeterminate in sede di assemblea dei condòmini, tenendo sempre conto dei principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione.

Le linee guida sulla videosorveglianza

Nel momento in cui il condominio poi decide di conservare le immagini, necessariamente occorre prendere in esame quanto dettato dalle Linee Guida sulla videosorveglianza (Edpb 3/2019, pubblicate il 20 gennaio 2020), secondo le quali il titolare del trattamento condominio dovrà anche provare lo stato di necessità e di attualità che si concretizzano nella dimostrazione che i precedenti tentativi con altri strumenti meno invasivi al fine di reprimere i fatti criminosi non hanno avuto successo e che, in quel condominio (e non semplicemente in quella zona), si sono verificati degli eventi che necessitano di un sistema di sicurezza più invasivo rispetto al principio di riservatezza dei soggetti eventualmente ripresi.

Svolta l'analisi e ottenuta la delibera, non si dovrà richiedere il previo consenso dei condòmini dissenzienti, degli inquilini e degli altri soggetti terzi frequentatori dell’edificio condominiale, perché le riprese avranno come obiettivo la tutela della sicurezza delle persone e dei beni comuni, cioè di interessi che la legge, con l’utilizzo delle precauzioni di cui sopra, considera prevalenti rispetto al diritto alla riservatezza dei soggetti eventualmente ripresi.

I rischi derivanti dall'inosservanza dei principi richiamati

Si tratta di una valutazione da effettuarsi collegata alla conservazione delle immagini che parte dal presupposto che esiste una norma di legge che consente l'installazione, di cui l'amministratore deve poter fornire traccia documentale in caso di contestazione o di verifica dell'Autorità.

L’inosservanza di tali adempimenti, però, può condurre a responsabilità amministrative e perfino penali in capo all’amministratore, oltre che esporre il condominio a richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.