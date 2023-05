I mercoledì della privacy: la formazione privacy per l'amministratore significa anche informazione continua di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

L’amministratore dovrà seguire corsi specifici sul Gdpr, non ritenendo rientranti nell’obbligo dettato dalla normativa quelli previsti all'interno della formazione inquadrata nel Dm 140/14

Per comprendere in cosa consista la formazione in ambito privacy, occorre in primis esaminare quanto riportava il Gruppo di lavoro ex 29 (ora sciolto), nel parere numero 3/2010, che aveva individuato tra le misure comuni da adottare al fine di evitare le sanzioni e le azioni di responsabilità «un'adeguata formazione ed istruzione del personale in materia di protezione dei dati. Il personale in questione dovrebbe includere gli incaricati (o responsabili) del trattamento dei dati personali».

Si specificava...