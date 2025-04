I mercoledì della privacy: sinistri in condominio e gestione dei dati e delle foto

Nel contesto della gestione condominiale, la trattazione dei dati personali in occasione di un sinistro rappresenta un momento particolarmente delicato. Incidenti come infiltrazioni, danni da incendio, crolli o atti vandalici implicano la raccolta di dati e spesso anche di immagini o documenti che riguardano persone identificabili. L’amministratore di condominio, in qualità di responsabile del trattamento per conto dei condòmini-titolari, deve operare nel pieno rispetto del Regolamento Ue 16/679 (...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi