La fogna perde? Il condominio risponde anche delle spese legali

Con la sentenza 84/2025, il Tribunale di Genova ha condannato un condominio per i danni causati dalla mancata riparazione di una condotta fognaria comune che, per quasi un anno, aveva generato sversamenti nel giardino del proprietario di un’unità abitativa. Nonostante le ripetute segnalazioni da parte del proprietario e della conduttrice dell’immobile, l’amministratore non è intervenuto tempestivamente, né ha sollecitato un’azione risolutiva all’assemblea.

Il giudice ha correttamente applicato l’articolo...