Il ballatoio non è una parte comune di Rosario Dolce

La sua manutenzione spetta perciò solo ai proprietari che lo utilizzano

Il ballatoio viene definito l'antenato del balcone, serve per girare intorno all'edificio e, in genere, consiste in un passaggio accostato a una parete, possibilmente applicato sul lato esterno (anche se spesso esiste anche all' interno del fabbricato), con una ringhiera, un parapetto o una balaustra di protezione. Ora, le spese di manutenzione dello stesso, analogamente a quello dei balconi aggettanti, non sono imputabili ai condòmini che non se ne avvalgono (come, ad esempio gli immobili commerciali fronte strada). Lo ha stabilito il Tribunale di Catania con la sentenza 2951 del 07 luglio 2023.

Prolungamento immobile

Invero i ballatoi così come i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, sono stati ritenuti appartenenti in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Anche le fioriere in cemento armato poste all’esterno delle ringhiere delimitanti i balconi con funzione di parapetto non possono ritenersi “parti comuni”, quando non rilevano per un qualche pregio artistico, né costituiscono parte integrante della struttura dello stabile (a tal riguardo, è stata richiamato il precedente Cassazione 6624/2012).

Conclusioni

Nella fattispecie, il giudice etneo valutando le fotografie rimesse agli atti ha ritenuto che: «Non avendo alcun funzione estetica o decorativa, i parapetti e i sotto ballatoi non possono essere ricompresi tra i beni di proprietà comune, ma tra quelli di proprietà esclusiva, con la conseguenza che le spese per il loro rifacimento non possono essere poste a carico di tutti i condòmini, come fossero beni comuni».