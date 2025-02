Il bilancio, una volta approvato, non si può impugnare per ragioni di merito

In linea generale, una volta approvati i rendiconti e i bilanci, può essere impugnata la relativa delibera assembleare non per ragioni di merito, ma nei soli casi, e secondo i modi fissati dall’articolo 1137 Codice civile. Questo perché il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito del rendiconto, ma deve limitarsi al riscontro della sua legittimità. È quanto ribadisce il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza 2633/2024.

Quando la delibera che approva il bilancio è contraria alla legge

Affinché la deliberazione di approvazione...