Su strutture ricettive e assemblea telematica il seminario Fna Canfappi del 4 aprile

Assemblea telematica, gestione dei b&b e degli affitti brevi in condominio e un focus sulla legge finanziaria 2025. Sono gli argomenti che verranno affrontati, il 4 aprile 2025, dalle 14 alle 17.30, al seminario di formazione continua organizzato da FNA e Confappi. Dopo la presentazione a cura del presidente di Confappi Flavio Chiodini, Alberto Celeste, pubblicista e presidente della seconda sezione della Corte di appello di Roma, affronterà il tema dell’assemblea telematica, con le prime pronunce giurisprudenziali. Di seguito, il presidente di FNA-Federamministratori Matteo Rezzonico spiegherà come gestire un B&B e gli affitti brevi in condominio, soffermandosi in particolare sui limiti del regolamento. Concluderà il seminario Roberto Quaranta, commercialista e consulente FNA, con un focus sull’ultima legge finanziaria.

Per informazioni info@fna.it o 0233105242.