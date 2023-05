Il blocco dei crediti frena il 110%: parte già il pressing per il rinvio di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









«Con i cantieri che rallentano l’obiettivo del 31 dicembre ormai è a rischio, stiamo cominciando a chiedere una proroga per l’ultimazione dei lavori iniziati che non potranno essere completati entro la fine dell’anno». Federica Brancaccio, presidente dell’Ance, commentando il dato sui 30 miliardi di crediti, legati al solo superbonus, ancora bloccati sposta già lo sguardo in avanti: i problemi creati da questi bonus che, ancora oggi, è molto difficile liquidare si riflettono sui cantieri in corso...