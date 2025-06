Il proprietario dell’ultimo piano può realizzare un lucernaio sul tetto senza ok dell’assemblea

La realizzazione di un lucernaio nel tetto condominiale da parte del proprietario dell’unità immobiliare situata all’ultimo piano - che non alteri la funzione di copertura, non pregiudichi il pari uso degli altri condòmini e non comprometta il decoro architettonico dell’edificio - costituisce una legittima modifica e non richiede autorizzazione assembleare. Le disposizioni regolamentari che vietano in via generale ogni modifica delle parti comuni sono invalide in quanto confliggono con la funzione...

