Il condominio solidale: tecnologia e inclusione per un nuovo modo di abitare

Una nota di Anaci Brescia comunica l’organizzazione dell’evento il «Condominio solidale», dedicato alla formazione dei professionisti del settore che, grazie all’interazione con le istituzioni e gli enti pubblici e privati intendono promuovere un modello abitativo innovativo, inclusivo e tecnologicamente avanzato. L’evento formativo, al quale seguirà uno successivo sul tema «Il condominio connesso» si terrà il 7 marzo 2025 presso la Sala Conferenze BTL, in via Sostegno 58, a Brescia, a partire dalle 14:00.

L’iniziativa vuole approfondire il concetto di solidarietà condominiale, esplorando soluzioni per migliorare la qualità della vita nei condomìni, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità attraverso l’integrazione di servizi innovativi e tecnologie avanzate. Un contributo fondamentale verrà offerto dalla Fondazione Brescia Solidale e dal Comitato Provinciale di Brescia per l’UNICEF, realtà che operano attivamente per il miglioramento della qualità della vita nei soggetti più deboli.

Il Presidente della Fondazione Brescia Solidale, Giacomo Mantelli, illustrerà il ruolo del condominio come luogo di supporto per le persone anziane, evidenziando come gli spazi comuni possano diventare strumenti di inclusione e socialità, contrastando l’isolamento e favorendo l’assistenza attraverso servizi di prossimità e tecnologie dedicate.

Il Presidente del Comitato provinciale di Brescia per l’UNICEF, Gianfranco Missiaia, si concentrerà sulle esigenze dei più piccoli, esponendo come il condominio possa diventare un ambiente sicuro e a misura di bambino, garantendo spazi idonei alla loro crescita, alla socializzazione e al benessere. Verranno presentate iniziative volte a promuovere il diritto al gioco, alla sicurezza e alla partecipazione attiva dei bambini alla vita comunitaria.

Un aspetto fondamentale del progetto è la creazione di una rete di collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadini per individuare soluzioni condivise e sostenibili. La sinergia tra pubblico e privato, tra associazioni, assessorati e amministratori, rappresenta la chiave per trasformare il condominio in un vero e proprio spazio di inclusione e supporto reciproco.

« Con il progetto del Condominio solidale, l’associazione vuole aprire il confronto per rendere gli edifici più accessibili, sicuri e tecnologicamente avanzati, offrendo strumenti e linee guida per supportare gli amministratori nella gestione e nell’innovazione degli spazi comuni. Tra questi, il Libro Verde, primo standard al mondo per la building automation (automazione degli edifici), realizzato da Anaci in collaborazione con KNX Italia rappresenta un contributo tecnico per facilitare l’adozione di soluzioni digitali a beneficio della comunità condominiale» precisa nella nota Giorgio Penna, Presidente Anaci Brescia.

L’evento è aperto a tutti gli ordini professionali, istituzioni, enti e associazioni che operano sul territorio bresciano. Nel programma alcuni focus sono da segnalare:

• Il condominio a misura di bambino: i diritti dei più piccoli, a cura di Gianfranco Missiaia, presidente del Comitato UNICEF di Brescia.

• Invecchiamento, fragilità e solitudini: il ruolo del condominio nella cura delle persone anziane, con il contributo di Giacomo Mantelli, Presidente della Fondazione Brescia Solidale e docente di Sociologia della Salute presso l’Università degli Studi di Brescia.

• I servizi solidali e la sicurezza: il Comune e gli Enti con interventi degli assessori del Comune di Brescia Marco Fenaroli e Valter Muchetti.

• Il condominio solidale in Europa: prospettive internazionali con Leonardo Caruso, presidente Anaci Milano e presidente europeo della divisione professionale degli amministratori di Condominio Ceab.

• Nuovi servizi in condominio: a cura di Melchiorre Sicignano, segretario regionale Anaci Lombardia.

• Aspetti tecnici e normativi per un condominio più inclusivo: interventi di Alessandro Baselli e Laura Marchetti, esperti Anaci Brescia.

• Giurisprudenza e condominio solidale: aggiornamenti normativi con Eugenio A. Correale, responsabile scientifico del Centro studi Anaci Lombardia e Laura Marchetti, responsabile scientifico del Centro studi Anaci Brescia.

La partecipazione all’evento riconosce 4 crediti formativi per gli iscritti Anaci, mentre il riconoscimento per altri ordini professionali è in fase di definizione.