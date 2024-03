Il condomino danneggiato dal bene comune contribuisce alle spese per la sua riparazione

In materia di condominio, il condomino che subisca danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio assume, come danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza essere esonerato però dall’obbligo, che trova fonte nella comproprietà, di contribuire a sua volta e pro quota alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni. Lo conferma la Cassazione nell’ ordinanza 36149/2023.

Confermato l’assunto della Corte d’Appello...