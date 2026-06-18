Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 3619 depositata il 9 giugno 2026, affronta il tema della legittimazione del proprietario di un fondo confinante a contestare una deliberazione assembleare che incida sui suoi interessi. La pronuncia ribadisce un principio consolidato: l’azione di annullamento prevista dall’articolo 1137 Codice civile è riservata esclusivamente ai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, mentre il terzo estraneo alla compagine condominiale può soltanto far valere, qualora...
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