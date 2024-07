Vicino da risarcire per la canna fumaria in amianto che viola le distanze

La presunzione di pericolosità prevista dall’articolo 890 del Codice civile per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, in materia condominiale vige anche per le canne fumarie, con la conseguenza che manufatti di tale genere, soprattutto se costruiti in amianto e in cattivo stato di conservazione, posizionati sul balcone o sul muro divisorio, pregiudicano il diritto di proprietà del vicino confinante, che può ricorrere tanto alla tutela reale quanto a quella risarcitoria, indipendentemente dalla...

