Se l’assemblea è rinviata perché manca il segretario

La domanda

Nell’assemblea ordinaria di fine esercizio di un condominio, formato di 76 condòmini, sono presenti, o rappresentati per delega, 64 condòmini. Non avendo potuto nominare il presidente e il segretario per mancanza di disponibilità dei presenti, l’amministratore dichiara sciolta l’assemblea. È consentita tale decisione da parte dell’amministratore? Egli, in questi casi, avrebbe avuto l’obbligo di assicurare il corretto svolgimento dell’assemblea e, magari, di assumere personalmente il ruolo di segretario?