Se l’assemblea è rinviata perché manca il segretario
Seppur non obbligatoria la figura del verbalizzante è importante e l’amministratore non ha convenienza a svolgerla personalmente
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025
La legge non impone l’obbligo di nominare un presidente dell’assemblea condominiale, ma tale nomina può essere richiesta dal regolamento condominiale. L’unica figura espressamente prevista dalla legge (articolo 1136, ultimo comma, del Codice civile) è quella del verbalizzante, cioè del segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. Secondo la giurisprudenza...