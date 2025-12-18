L'esperto rispondeCondominio

Se l’assemblea è rinviata perché manca il segretario

Seppur non obbligatoria la figura del verbalizzante è importante e l’amministratore non ha convenienza a svolgerla personalmente

di Augusto Cirla

La domanda

Nell’assemblea ordinaria di fine esercizio di un condominio, formato di 76 condòmini, sono presenti, o rappresentati per delega, 64 condòmini. Non avendo potuto nominare il presidente e il segretario per mancanza di disponibilità dei presenti, l’amministratore dichiara sciolta l’assemblea. È consentita tale decisione da parte dell’amministratore? Egli, in questi casi, avrebbe avuto l’obbligo di assicurare il corretto svolgimento dell’assemblea e, magari, di assumere personalmente il ruolo di segretario?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025

La legge non impone l’obbligo di nominare un presidente dell’assemblea condominiale, ma tale nomina può essere richiesta dal regolamento condominiale. L’unica figura espressamente prevista dalla legge (articolo 1136, ultimo comma, del Codice civile) è quella del verbalizzante, cioè del segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. Secondo la giurisprudenza...

Correlati

È valido il verbale di assemblea redatto a riunione finita

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde