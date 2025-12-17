L'esperto rispondeCondominio

Obbligo e diritto di esporre la targa dello studio notarile

L’identificazione dello studio è una facoltà e un’esigenza pratica, ma non un dovere sanzionato

di Augusto Cirla

La domanda

La legge consente ai professionisti di esporre la targa dello studio all’esterno dell’edificio in cui lo studio stesso si trova (Rd 1326/1914). In molti condomìni, però, il regolamento non consente di apporre una targa all’esterno (sulla facciata), e pertanto i professionisti collocano la targa all’ingresso dello studio (sul ballatoio condominiale), ad esempio sulla porta. In un condominio, il cui regolamento vieta espressamente il posizionamento di una targa all’esterno (sulla facciata), un professionista - nel caso specifico, un notaio - può “obbligare” l’amministratore a dare autorizzazione per apporre la targa? L’amministratore di condominio, in questo caso, deve chiedere l’approvazione all’assemblea?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 dicembre 2025

L’articolo 1102 del Codice civile dispone che ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Secondo i giudici di merito (Tribunale di Torre Annunziata, n. 688/2025; Tribunale Milano, n. 1873/2023), l’apposizione di una targa professionale sulla facciata costituisce...

Correlati

L'esperto rispondeI condòmini possono affiggere la targa dell’amministratore

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde