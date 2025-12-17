Obbligo e diritto di esporre la targa dello studio notarile
L’identificazione dello studio è una facoltà e un’esigenza pratica, ma non un dovere sanzionato
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 dicembre 2025
L’articolo 1102 del Codice civile dispone che ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Secondo i giudici di merito (Tribunale di Torre Annunziata, n. 688/2025; Tribunale Milano, n. 1873/2023), l’apposizione di una targa professionale sulla facciata costituisce...