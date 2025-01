Il diritto condominiale preso sul serio: danni da allagamento e responsabilità del Comune

L’articolo 1117, numero 3, del Codice civile contempla anche gli impianti fognari, all’interno della categoria delle opere, installazioni e manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, che si devono presumere comuni, salvo titolo contrario. La situazione di comunione delle condutture fognarie comporta l’obbligo per l’edificio condominiale in cui si trovano di curarne la manutenzione e l’efficienza come impone l’articolo 2051 del Codice civile per tutte le cose tenute in custodia.

Ma la ...