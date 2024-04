I 40 anni de L’Esperto Risponde: se l’infiltrazione dal giardino danneggia i box sottostanti

La domanda

Una unità abitativa, sita al piano ammezzato di un condominio, ha una piccola area a verde in uso esclusivo, che funge da copertura parziale di alcuni box. Uno dei proprietari dei box lamenta la presenza di infiltrazioni, sostenendo che esse provengono dall’area a verde. Quest’ultima raccoglie tutte le precipitazioni, soprattutto quelle dei balconi dei piani sovrastanti, che vengono ivi convogliate dai gocciolatoi per l’acqua piovana, tanto che, in caso di precipitazioni di particolare intensità, se ne determina l’allagamento. Tale problematica era nota all’impresa costruttrice, che ha posto al centro dell’ area un tombino per lo scolo dell’acqua in eccesso. Vorrei sapere come suddividere le spese per la ricerca dell’origine dell’infiltrazione e per l’eventuale intervento manutentivo.