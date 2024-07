Il diritto condominiale preso sul serio: l’obbligo dell’amministratore di comunicare ai creditori i nomi dei morosi

L’articolo 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile – modificato dalla legge di riforma del condominio 220/2012 – da una parte, per quanto riguarda il recupero delle spese di amministrazione nell’interesse del condominio, ha mantenuto la norma precedente secondo cui per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, ...

