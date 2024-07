Non ammissibile l’esecuzione specifica dell’obbligo dell’amministratore di consegna della lista dei morosi al creditore

Il recupero del credito in ambito condominiale resta sempre uno degli aspetti di maggiore interesse tra gli addetti ai lavori, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale. Munirsi di un titolo esecutivo, infatti, non garantisce la soddisfazione del creditore. È necessaria una intensa ed accurata attività di recupero successiva, che necessita peraltro di un legale che sia esperto conoscitore della materia.

L’obbligo di consegna della lista dei morosi

È altrettanto noto che spesso il conto corrente condominiale non sia incapiente al punto da...