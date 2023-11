Il diritto condominiale preso sul serio: il riparto delle spese per i consumi di acqua di Ettore Ditta

Si esclude possa essere presuntivo, legato al numero di condòmini dello stabile, o che possa tenere conto del fatto che alcune abitazioni possano essere state a lungo disabitate

Negli edifici che sono dotati dei contatori per la misurazione del consumo dell’acqua le spese che competono ai singoli condòmini devono essere determinate in base alle misurazioni effettuate. Trova infatti applicazione il principio (Cassazione sentenza 17557/2014) secondo cui nel condominio le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base al consumo effettivo, se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche e l’installazione in ogni singola unità immobiliare di uno specifico contatore consente di utilizzare la sua lettura come base certa per l’addebito dei costi, mentre per il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell’edificio si deve necessariamente ricorrere ai millesimi di proprietà.

L’utilità di installare contatori individuali

La Suprema corte ha rilevato che l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ciascuna singola unità abitativa (nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano) costituisce una misura vista dal legislatore con particolare favore, dato che è volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica (articolo 5, legge 5 gennaio 1994, numero 36 e articolo 146, Decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152).

Impossibile il ricorso a diversi criteri di ripartizione

Si pone allora il quesito se, in mancanza di un accordo sottoscritto da tutti i condòmini, sia legittimo il ricorso anche ad altri criteri di riparto delle spese, come quello del numero delle persone che abitano nell’edificio, oppure se sia consentito esonerare i condòmini proprietari degli appartamenti che sono rimasti disabitati durante tutto il periodo corrispondente all’esercizio di gestione. La risposta però è negativa. La stessa sentenza della Cassazione ha deciso che, quando le unità immobiliari non siano dotate di contatori di sottrazione, il sistema previsto dall’articolo 1123 del Codice civile non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all’erogazione dell’acqua, con una delibera assunta a maggioranza, venga suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che di conseguenza resti esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell’anno.

Si osserva che infatti anche in un appartamento che non viene abitato possono esservi ugualmente altri usi dell’acqua, come per le pulizie dell’appartamento o per l’annaffiamento delle piante, o perdite d’acqua e che, inoltre, la scelta di esentare gli appartamenti non abitati dal concorso nella spesa significa sottrarli non solo al costo del consumo idrico imputabile al lavaggio delle parti comuni o all’annaffiamento del giardino condominiale, ma anche a quella parte della tariffa per la fornitura dell’acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore, la quale, parametrata sul numero delle unità immobiliari domestiche che fanno parte del condominio, è indipendente dal consumo effettivo.

Non legittimo neppure un criterio forfettario presuntivo

Infine si osserva ancora che il fatto di stabilire il costo dell’erogazione dell’acqua in base al numero delle persone che risiedono in ogni unità abitativa comporta l’introduzione, al posto del criterio potenziale su base reale (per il quale ciò che rileva non è il contegno personale dell’uno o dell’altro condomino, ma l’entità del servizio obiettivamente prestato o destinato a prestarsi), un criterio forfettario presuntivo su base personale, che solo in apparenza risponde a esigenze pratiche e di semplificazione, dal momento che in realtà è fonte di controversie nella fase dell’accertamento, finendo col rimettere all’amministratore un compito di vigilanza e di controllo – relativo alla verifica, al di là dei dati anagrafici, di una stabilità di dimora o di convivenza che si realizza in ogni unità immobiliare – che fuoriesce dalle sue attribuzioni, perché tocca le relazioni personali e di vita di ciascun condomino.