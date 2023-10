Consumi idrici, riduzione del canone per il condominio se l'acqua erogata non è potabile di Giovanni Iaria

Non rileva il fatto che le condutture comunali non fossero state correttamente manutenute

Il condominio ha diritto al pagamento della metà del canone per i servizi idrici se la società erogatrice somministra acqua non potabile, anche se l'inadempimento dipende dalla cattiva manutenzione delle condutture comunali. Lo scrive il Tribunale di Nuoro con la sentenza 412/2023, pubblicata il 18 luglio 2023, che ha parzialmente accolto l'opposizione promossa da un condominio contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società erogatrice dei servizi idrici a titolo di corrispettivo per il consumo di acqua somministrata all'ente condominiale.

I fatti di causa

Con l'opposizione, quest'ultimo, un residence composto da 90 appartamenti occupati solo nella stagione estiva, chiedeva la revoca del decreto, deducendone l'illegittimità in quanto i consumi fatturati erano eccessivi rispetto alla media dello stesso periodo registrati negli anni precedenti, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società opposta al risarcimento dei danni subiti a causa del suo inadempimento per aver erogato, nel periodo oggetto del decreto ingiuntivo, acqua non potabile, nonché la riduzione al 50% del prezzo della fornitura idrica ed il rimborso di quanto pagato in misura eccedente a tale percentuale.

Nel richiedere l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, la società opposta osservava che una società esterna da essa incaricata aveva accertato la mancanza di perdite e che nonostante il contatore fosse funzionante si era provveduto, subito dopo la richiesta del condominio, all'immediata sostituzione. Declinava, inoltre, ogni responsabilità circa l'erogazione di acqua non potabile in quanto imputabile alla cattiva conservazione delle reti comunali.

La decisione

La causa veniva istruita attraverso l'esame di quanto depositato da entrambe le parti e con una consulenza tecnica d'ufficio sul funzionamento del contatore, sulla pressione della fornitura idrica e sul ricalcolo della tariffa sulla base di eventuale accertamento di non potabilità.

Il Tribunale, dopo aver aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che aveva accertato il perfetto funzionamento del contatore installato nel fabbricato condominiale e la mancanza di perdite nelle condutture, ha condannato il condominio al pagamento di una somma di denaro inferiore rispetto a quella ingiunta, in quanto come era stato dimostrato attraverso la produzione delle ordinanze emesse dal Sindaco del comune dove era situato l'immobile, nel periodo oggetto della richiesta di pagamento l'acqua fornita non era potabile.

Obbligo di fornitura di acqua potabile

Come previsto dai regolamenti e dalle leggi che disciplinano il contratto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano che viene immessa nella rete, si legge nella sentenza, l'acqua deve essere, oltre che potabile, anche idonea per la preparazione di cibi e bevande (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

Rientra nei compiti della stessa società erogatrice – unica controparte dell’utente nel contratto privatistico di somministrazione –quello di «curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria» delle opere inerenti al servizio. Come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, ha osservato il giudicante, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice civile, il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento.

Conclusioni

Nessuna prova in tal senso, ha concluso, è stata fornita dalla società circa l'impiego della diligenza nel caso esaminato. Pertanto, tenuto conto dell'inadempimento, la società erogatrice dell'acqua non può pretendere l'adempimento integrale della controprestazione da parte dell'utente, nel caso di specie dal condominio, vale a dire il pagamento dell'intera tariffa prevista a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all’uso cui è destinato e, comunque, di minore valore.