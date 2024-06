Il futuro dell’energia rinnovabile in Italia: pubblicato il decreto sulle CER Pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che promuove la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio, rappresenta una pietra miliare nel panorama energetico italiano in quanto viene introdotto un quadro normativo specifico per le cosiddette CER, che si inseriscono nell’ambito più ampio della transizione energetica e della sostenibilità ambientale.