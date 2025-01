Il futuro sostenibile parte dalle Comunità energetiche

La Comunità energetica rinnovabile (Cer) di Santeramo in colle (BA) sensibile ai problemi che riguardano la sostenibilità ambientale, nel solco tracciato dall’ istituzione di una delle prime Cer ufficiali in Puglia, con il patrocinio del Comune di Santeramo, organizza il convegno sul tema «Economia circolare: impegno comune per un futuro sostenibile» che si terrà il 16 gennaio 2025 alle 18.00 presso la Biblioteca Comunale G. Colonna.

La Cer – Santeramo, presieduta dal professor Vito Capozzi, è costituita da un gruppo di 26 membri che si sono associati per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile prodotta da un impianto fotovoltaico installato sul tetto della scuola materna G. Rodari.

Il convegno (clicca qui per la locandina) si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sul tema dei rifiuti e di come questi possano diventare una risorsa economica all’interno di un nuovo modello di sviluppo economico di tipo circolare, sostenibile, per un futuro possibile.