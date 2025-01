Spese delle canne fumarie divise in base all’«utilità»

La domanda

Nel nostro supercondominio, che si trova in Lombardia, devono essere eseguiti lavori sulle canne fumarie per adeguarle alle normative vigenti. Si tratta di un supercondominio con diversi numeri civici e le canne fumarie servono i vari condomìni in misura diversa (più canne fumarie per civico). Come vanno ripartite le spese di ristrutturazione per l’adeguamento delle singole canne fumarie?