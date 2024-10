Il procedimento di revoca dell’amministratore non è soggetto a mediazione

Le controversie condominiali, come noto, rientrano tra quelle per le quali l’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Con il decreto pubblicato il 3 luglio 2024, all’esito del giudizio iscritto al numero di ruolo 1849/2023, il Tribunale di Rimini ha però chiarito che la mediazione non è obbligatoria nei procedimenti di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio....

