L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato alla restituzione di somme

Con la sentenza numero 1107 del 1° ottobre ultimo scorso, il Tribunale di Pescara ha affermato il principio secondo il quale la polizza professionale sottoscritta dall’amministratore condominiale, lo garantisce unicamente per i pregiudizi economici cagionati al condominio, o a terzi, che hanno ad oggetto le obbligazioni di natura risarcitoria, e non per quelle aventi contenuto restitutorio.

Pertanto, qualora l’amministratore venga condannato al risarcimento dei danni conseguenti allo svolgimento della...