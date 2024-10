Il punto sul canone concordato al webinar di Unioncasa

I contratti a canone concordato hanno portato benefici nel mercato delle locazioni, contribuendo a calmierare gli affitti, offrendo ai proprietari vantaggi fiscali da tradurre in riduzione dei costi per l’inquilino, permettendo di collocare sul mercato immobili sfitti grazie alla flessibilità delle durate e consentendo anche di ridurre lo spostamento di immobili di natura residenziale in turistica.

A distanza di 25 anni se ne può trarre un consuntivo positivo, seppure a volte tale opportunità non è stata debitamente colta a causa di valori concordati troppo distanti dal mercato, per complessità di calcolo, oppure per poca diffusione dell’esistenza di tale opportunità tra gli operatori e le parti contrattuali.

Unioncasa così presenta il webinar fissato per il 10 ottobre in collaborazione con Fimaa. L’evento che si svolgerà dalle 17 alle 19 è gratuito fino ad esaurimento posti. Per iscriversi è necessario compilare un modulo al seguente link: https://forms.gle/L4FRrHcncZ5f8ozv7