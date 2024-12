Il regolamento non può provare la condominialità dell’area di confine con il fabbricato adiacente

La Corte di cassazione, nella recentissima ordinanza numero 30153 depositata il 22 novembre 2024, ha ribadito che, in tema di proprietà, il regolamento condominiale regolarmente trascritto, anche se avente natura contrattuale, non è opponibile ai soggetti estranei alla comunione e per questo non può validamente individuare come condominiale un’area determinata, separata ed autonoma rispetto a quella nella quale insiste il fabbricato. Al contrario, afferma la Suprema corte, la titolarità esclusiva...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi