Il rendiconto si interpreta secondo il criterio di cassa

Le dispute contabili su quali siano i criteri per la redazione del rendiconto condominiale a norma dell’articolo 1130 bis Codice civile non si sono mai sopite in giurisprudenza e in dottrina. Non si tratta di questioni di rilievo formale ma di effetto sostanziale, visto che guidano l’interprete a comprendere, sulla base dell’appostamento delle voci, come e se si debbano intendere alcune poste debitorie, comprese quelle, ad esempio, che sono riconducibili al compenso dell’amministratore, ove debba...

