Il superbonus 2023 in dieci anni aspetta i modelli aggiornati

Non risulta ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024 prevista dal comma 56 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, volta ad ottenere la “spalmatura” decennale delle spese superbonus sostenute nel 2023.



Per ottenere questo risultato occorre che l’Agenzia modifichi i modelli dichiarativi, poiché allo stato attuale l’indicazione della ripartizione in dieci quote, in luogo delle quattro previste nella dichiarazione originaria, non è accettata dal sistema. ...

