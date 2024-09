Il tombino condominiale rotto è un’insidia per chi vive da poco in condominio

Quando si incorre in un sinistro, si sente spesso parlare di insidia e/o trabocchetto. Trattasi di due nozioni che non hanno nulla di giuridico, ma che traducono una realtà fattuale data dalla presenza, non agevolmente visibile e non prevedibile, di un fattore di pericolo. Non è raro che chi si infortuna a causa dell’insidia possa poi sentirsi accusare di scarsa diligenza e prudenza, soprattutto qualora si dia per scontato o presunto che quella persona dovesse ben conoscere lo stato dei luoghi. Ma...

