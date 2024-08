Caduta nella corte comune: per il risarcimento, niente mediazione né negoziazione assistita

Il Tribunale di Torre Annunziata, nella sentenza numero 2001 del 6 luglio 2024, ha ribadito il principio fondamentale, per effetto del quale, la domanda di risarcimento del danno patito dal condòmino che sia caduto in una buca presente nel cortile del fabbricato all’interno del quale risiede, non è ricompresa nell’ambito di applicazione del decreto legislativo numero 28/2010, in quanto l’oggetto della richiesta di ristoro attiene, non alla materia condominiale, ma, più propriamente, alla violazione...

