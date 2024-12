Il trattamento fiscale delle pertinenze dell’abitazione principale ai fini imu

Ai sensi del comma 740 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) il presupposto per l’applicazione della disciplina IMU (Imposta Municipale Unica) è il possesso di immobili ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); tale possesso non costituisce presupposto dell’imposta per gli immobili non rientranti nelle categorie A1/, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso).

La definizione di abitazione principale ai fini...