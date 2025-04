Il video su Youtube non basta a provare l’inagibilità di un edificio a fini Iva

La riduzione del 50% dell’Imu per gli immobili inagibili va riconosciuta anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità del bene sia noto al Comune, nel senso di una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di ...

