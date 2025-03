Fabbricati collabenti e agevolazioni prima casa: intervento della Cassazione

Negli ultimi anni, la questione dei fabbricati collabenti ha suscitato un crescente interesse nell’ambito del diritto immobiliare, in particolare per quanto concerne le implicazioni fiscali legate all’Imu e le opportunità derivanti dall’agevolazione prima casa. Nonostante molti di questi immobili si trovino attualmente in stato di abbandono e non siano abitabili, la normativa italiana presenta elementi che possono favorire gli investimenti destinati alla loro ristrutturazione e riqualificazione....

