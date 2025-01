Illegittimo il varco sul muro in comune, se crea una servitù di passaggio

La Cassazione, con la sentenza numero 32683 del 16 dicembre 2024, ha ribadito che, in materia condominiale, deve ritenersi illegittima l’apertura di un passaggio sul muro in comune tra due condomìni adiacenti, che mette in comunicazione diretta il giardino dell’abitazione privata di un condòmino, ricadente all’interno dell’uno, con il posto auto di proprietà dello stesso soggetto, ricompreso nell’altro.

Questa condotta, esorbitante dai limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice civile, determina...