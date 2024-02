Imparare ad imparare, Anaci riunisce a Parma i protagonisti dell’alta formazione

Il presidente nazionale Uni Giuseppe Rossi ed il direttore generale Accredia Filippo Trifiletti tra i protagonisti dell’evento del 24 febbraio a Parma organizzato da Anaci per riunire in un momento di riflessione tutti gli stakeholders impegnati nella gestione della casa. Un evento dal titolo significativo «Imparare ad imparare» riservato esclusivamente agli amministratori dell’associazione in possesso del certificato UNI 10801-2016 ovvero tutti i quadri Anaci.

La Norma UNI 10801 definisce in modo organico i requisiti professionali, deontologici e operativi che afferiscono alla figura dell’amministratore condominiale e immobiliare che si occupa della gestione dei servizi tecnologici e manutentivi degli edifici in proprietà e/o in condominio, con la necessità di affrontare molteplici attività gestionali, che vanno dall’energia alla sicurezza, dal restauro conservativo alla manutenzione, dalla domotica alle smart city e al risparmio energetico.

Un momento clou per Anaci con 250 amministratori certificati presenti a Parma, a riprova del fatto che è stato centrato l’obiettivo dell’alta formazione, primo punto del programma del presidente Burrelli in tutti i congressi, a partire da quello della prima nomina fino ai successivi che lo hanno riconfermato nell’incarico. «L’incontro è di primaria importanza anche perché riunisce per la seconda edizione in un unico momento tutti gli stakeholders impegnati nella casa nei suoi molteplici aspetti - dice Burrelli - Per procedere abbiamo bisogno di compattezza e di una visone comune e aggregare tutti coloro che hanno a che fare con il «sistema casa» vuol dire compiere un passo in avanti decisivo e fondamentale».

L’incontro presso il polo didattico Dallara Academy, «non costituisce certamente un punto di arrivo - conclude Burrelli - ma un passaggio determinante verso una evoluzione della professione indispensabile».