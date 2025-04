L’Anapi ha festeggiato il 20° anniversario di attività a Bari

Domenica 30 marzo 2025 si è tenuto a Bari, al Caffè Vergnano 1882, l’evento organizzato dall’Anapi per festeggiare il 20° anniversario di attività.

Raggiungere un traguardo così importante è motivo di grande orgoglio - precisa una nota dell’associazione - per il presidente nazionale Anapi, Vittorio Fusco il quale, ormai 20 anni fa, sostenuto dalla segretaria nazionale Rosa De Candia, ha investito tempo ed energie per un progetto così ambizioso, e sia per tutto lo staff Anapi che lavora quotidianamente...