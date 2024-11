Impianti, la manovra va contro le direttive Ue

La filiera degli impianti boccia il disegno di legge di Bilancio. Il giudizio sul nuovo assetto dei bonus casa è lo stesso per chi produce apparecchi alimentati a gas e a energia elettrica: lo sconto unico per tutti gli interventi, delineato dalla manovra 2025, non aiuta l’industria a muoversi nella direzione della transizione energetica e, allo stesso tempo, va in decisa rotta di collisione con le indicazioni che arrivano da Bruxelles, a partire dalla direttiva Case green (la Energy performance ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi