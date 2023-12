Impossibile aprire un varco nel muro maestro per collegare l’edificio con una proprietà esterna

In tema di condominio negli edifici, dev’essere qualificata come illegittima l’apertura di un varco nel muro perimetrale per collegare l’appartamento all’interno del quale si interviene con immobili estranei al condominio, in quanto la realizzazione del passaggio, eccedendo i limiti che governano l’uso più intenso della cosa comune da parte del singolo, consentito solo nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 1102 del Codice civile, potrebbe determinare l’usucapione di una servitù in favore del...

