Lecita l’installazione di canna fumaria sul muro perimetrale di Rosario Dolce

La disciplina sulla distanza delle costruzioni dalle vedute non rileva come esimente, perché la canna fumaria non è ritenuta una costruzione quando consta di un tubo metallico

L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non ne alteri il decoro architettonico e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza del 7 novembre 2023 numero 30972.

Il fatto

Il caso da cui prende spunto la controversia...