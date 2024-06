Imu, per le occupazioni abusive esonero da dichiarare

Entro lunedì 1° luglio (il 30 cade, infatti, di domenica) i proprietari di immobili illegalmente occupati dovranno presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, se vogliono usufruire dell’esonero dall’imposta municipale e giustificare il mancato versamento dell’acconto 2024 (in scadenza il 17 giugno).

La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esonero dall’Imu per gli immobili occupati abusivamente. La norma (articolo 1, comma 81, legge 197/2022) stabilisce che l’Imu non è dovuta...