Doppio vantaggio ammesso sulla wallbox che carica l’auto

La domanda Nel 2023, ho acquistato un impianto fotovoltaico, sfruttando il bonus casa con detrazione al 50 per cento. A marzo 2025, ho acquistato un’auto elettrica e ho fatto installare una wallbox, collegata all’impianto fotovoltaico, per la ricarica del veicolo. Il mio elettricista dice che questo strumento non è detraibile e mi ha applicato l’Iva al 22 per cento. Ha ragione?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 23 giugno 2025

La risposta è negativa. Infatti, trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria (installazione di nuovo impianto), si rende applicabile la detrazione del 50-36 per cento per ristrutturazioni edilizie, sempre che le spese siano sostenute da una persona fisica e che si tratti di edificio residenziale (50% in caso di abitazione principale e di spese sostenute...