Inchiesta Milano, Assoedilizia al fianco delle «Famiglie sospese»

A Milano è sempre più drammatica la situazione per le famiglie che hanno comprato casa (o , in molti casi, sono promissarie acquirenti ma la casa ancora non c’è) dove i cantieri sono bloccati dalle indagini.

Per questo Assoedilizia ha dato la sua adesione (con Aspesi e Unione Artigiani) alla lettera che il Comitato Famiglie Sospese ha indirizzato a Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, ministero delle Infrastrutture, Presidenza della Regione Lombardia, sindaco e assessore all’urbanistica...