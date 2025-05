L’11 giugno corso d aggiornamento Anapic

Si terrà l’11 giugno dalle 9,30 a Verbania in presenza e in diretta streaming su piattaforma dedicata, il corso Anapic valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale per amministratori di condominio, come previsto dalla normativa vigente. Saluti istituzionali della presidente Lucia Rizzi, poi si svilupperanno i vari interventi, a partire dalla prevenzione del rischio legionella negli impianti condominiali, soffermandosi sulla sicurezza, sui casi pratici nella gestione condominiale e la gestione dei sinistri.